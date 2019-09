Pour bien connaitre le géant d’Internet Google qui fête son 25ème anniversaire

Aujourd’hui le géant d’Internet Google LLC fête son 25ème anniversaire. Cette entreprise américaine de services technologiques fondée en 1998 dans la Silicon Valley, en Califronie , par Larry Page et Sergey Brin, créateurs du moteur de recherche Google.

C'est une filiale de la société Alphabet depuis août 2015.

L'entreprise s'est principalement fait connaître à travers la situation monopolistique de son moteur de recherche, concurrencé historiquement par AltaVista puis par Yahoo! et Bing. Elle a ensuite procédé à de nombreuses acquisitions et développements et détient aujourd'hui de nombreux logiciels et sites web notables parmi lesquels YouTube, le système d'exploitation pour téléphones mobiles Android, ainsi que d'autres services tels que Gmail, Google Earth, Google Maps ou Google Play.

Google s'est donné comme mission « d'organiser l'information à l'échelle mondiale et de la rendre universellement accessible et utile ». Cela dit, le moteur de recherche protège également les propriétés intellectuelles en désindexant les sites qui tentent de violer les droits d'auteurs. Après Larry Page et Eric Schmidt, son DG est, depuis 2015, Pichai Sundararajan.

Google est devenu l'une des premières entreprises américaines et mondiales par sa valorisation boursière, quelques années après une entrée en bourse originale. Début 2008, elle valait 176 milliards de dollars à Wall Street. Le 1er février 2016, sa capitalisation boursière dépasse celle d'Apple et devient la première des États-Unis, avec un total de 550 milliards de dollars dispersés dans ses différentes catégories d'actions.

En 2014, le classement Best Global Brands d'Interbrand positionne la marque Google en seconde position mondiale, derrière la marque Apple, avec une estimation de sa valeur à 107,43 milliards de dollars (+15 % par rapport à 2013), dépassant la barre des cent milliards de dollars pour la première fois depuis la création de ce classement en 1974. En 2016, le classement Brand Z Top 100 place Google en première position devant Apple.

La société compte environ 50 000 employés. La plupart travaillent au siège mondial : le Googleplex, à Mountain View en Californie.

Google est l'une des plus imposantes entreprises du marché d'Internet et fait partie, avec Apple, Facebook et Amazon.com, du « Big Four » (les « quatre gros », aussi appelés GAFA) des entreprises de technologie. En 2011, Google possédait un parc de plus de 900 000 serveurs21, contre 400 000 en 200622, ce qui en fait le parc de serveurs le plus important au monde (2 % du nombre total de machines), avec des appareils répartis sur 32 sites. Parallèlement, le moteur de recherche Google a indexé plus de 1 000 milliards de pages web en 200823. En octobre 2010, Google représente 6,4 % du trafic Internet mondial et affiche une croissance supérieure à celle du web. En Europe, Google aurait une part de marché de 93 % concernant les moteurs de recherche.

Source : Wikipédia