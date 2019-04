Pour mieux comprendre la situation en Libye et les intérêts des uns et des autres

Pour mieux comprendre la situation en Libye, le journal en ligne Sputnik.fr a interviewé un spécialiste de la région, l’ambassadeur Slaheddine Jemmali. Grand connaisseur du monde arabe, il a été le dernier diplomate tunisien en poste Libye au cours des évènements ayant fait chuter le régime de Kaddafi. Nommé envoyé spécial dans de la Ligue des Etats arabe dans ce pays, il livre son analyse sur la situation actuelle. Il estime que la position officielle des puissances occidentales en Libye en faveur d'une recherche de la paix est «parasitée» par leurs intérêts contradictoires sur le terrain.

Evoquant l’initiative tripartite entre la Tunisie, l’Algérie et l’Egypte, il parle d’une certaine concurrence entre eux. « Chacun des pays limitrophes a son propre point de vue et propres intérêts, stratégiques et économiques. L'Égypte a ses intérêts en Libye, l'Algérie a les siens. Il y a certainement une concurrence qui est légitime, en même temps qu'elle est gérable et surmontable, en ce qu'elle n'est pas de nature à saboter les efforts qui se font actuellement. Si le Président tunisien a proposé cette réunion tripartite, c'est pour mieux coordonner l'action des trois pays, ne serait-ce que pour les questions sécuritaires, puisque les défis de cet ordre sont graves, criminalité, immigration illégale et terrorisme. Aujourd'hui, il y a même des gens de Boko Haram dans le sud du pays.»

