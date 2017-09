Pourquoi Sakher Materi a-t-il rencontré Rached Ghannouchi au Qatar?

La revue Jeune Afrique a révélé dans son numéro 2958(17-23 septembre) que Sakher Materi, le gendre de l’ancien président Ben Ali « a, discrètement, rencontré Rached Ghannouchi, président du parti Ennahdha et son gendre Rafik Bouchlaka, dans une villa non loin de Doha(Qatar). Sakher qui connait bien ses interlocuteurs qu’il a déjà rencontrés à Londres du temps de leur exil en Grande Bretagne, veut négocier son retour en Tunisie pour « bénéficier du processus de justice transitionnelle ». Il a, selon JA, posé « deux conditions préalables à un éventuel retour : n’utiliser qu’un seul canal pour négocier avec le gouvernement tunisien, et que sa détention n’excède pas trois mois ».

Il est à rappeler que Sakher Materi qui a été condamné par la justice tunisienne dans plusieurs affaires, est exilé depuis 2012 aux Seychelles où il a obtenu la nationalité.