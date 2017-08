Précisons de la présidence à propos de la délégation officielle des pèlerins

Le porte-parole de la présidence de la république Saida Garrach a démenti l’information publiée dans un site électronique en langue arabe concernant la délégation officielle des pèlerins. Le site a, en effet, publié une liste comportant des membres de la famille du président de la république Béji Caid Essebsi, de son cabinet ainsi qu’un ancien chef du gouvernement et sa femme et deux ministres du gouvernement d’union nationale et leurs femmes également.

Garrach accuse le site de colporter des rumeurs infondées et de créer la confusion en faisant passer des candidats au pèlerinage sur leur propre compte, comme étant pris en charge par le gouvernement.