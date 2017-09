Présidence de l’Isie : aucun candidat n’a obtenu la majorité des voix

Après moult concertations, les présidents de groupes parlementaires ne sont pas arrivés à un accord sur uns seul candidat pour la présidence de l’Isie. En effet aucun des six candidats n’a obtenu la majorité des voix requise pour être élue. Ce qui a contraint le président de l’ARP à lever la séance. Après consultations avec les présidents des groupes, il a été décidé de la reprendre demain mardi à 15h00 pour un second tour afin de départager les deux candidats arrivés premiers, à savoir Anis Jarbouii qui a obtenu 78 voix et Nabil Bafoun qui a obtenu 76 voix.