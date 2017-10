Présidence de l’Isie : encore sept candidats pour un poste

La liste des candidats en lice pour la présidence du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ARP) a été a annoncée vendredi par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Cette liste comporte sept candidats:

- Anis Jarboui,

- Farouk Bouaskar,

- Mohamed Tlili Mnasri,

- Nabil Azizi,

- Nejla Brahem,

- Nabil Baffoun,

- Anouar Ben Hassan.

Le dépôt de candidatures pour la présidence du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections a été ouvert le 5 octobre 2017 et s’est poursuivi jusqu’au 12 octobre 2017.

L’élection du président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections se déroulera, à l’issue de la séance inaugurale de la nouvelle prochaine session parlementaire, prévue le 17 octobre 2017 et après concertation avec les présidents des blocs parlementaires.

L’ARP a adressé une correspondance à l’ISIE lui notifiant l'expiration des délais du tirage au sort pour le renouvellement du tiers des membres du conseil de l’Instance, conformément aux dispositions des articles 126 et 148 de la Constitution, et de l’article 32 de la loi organique portant création de l’ISIE.

L’article 32 de la loi organique portant création de l’instance électorale prévoit expressément que « le tiers du conseil de l’ISIE est renouvelé tous les deux ans ».

Au cours d’une réunion mardi, le Conseil de l’Instance électorale a voté cinq (5) voix pour et quatre (4) voix contre une décision en vertu de laquelle la démission des membres de l’ISIE, en l’occurrence Chafik Sarsar, Lamia Zargouni et Mourad Ben Mouala, et le comblement des vacances de poste au sein de l'ISIE sont considérés comme un tirage au sort pour le renouvellement du tiers des membres du Conseil de l’Instance.