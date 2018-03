Prévisions météo de mardi 6 mars

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps sera ce mardi 6 Mars 2018 caractérisé par des passages nuageux sur la plupart des régions et qui seront parfois abondants avec pluies faibles sur l'extrême nord.

Vent de secteur Ouest fort de 50 à 70 km/h près des côtes Nord, modéré à assez fort de 30 à 50 km/h ailleurs avec phénomènes locaux de sables sur le sud.

Mer très agitée sur le nord et agitée sur les autres zones.

Températures maximales comprises entre 17 et 22°C sur le nord et les hauteurs et entre 22 et 27°C ailleurs, selon les prévisions de l'INM.