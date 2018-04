Prévisions météo de vendredi 27 avril 2018

Les services de l’'institut national de la météorologie annoncent une légère baisse des températures pour ce vendredi 27 avril 2018.

Elles varieront entre 19 et 24°C sur le nord, les hauteurs et les côtes Est, entre 25 et 31°C ailleurs et atteignant 34°C sur le Sud.

Le temps sera passagèrement nuageux avec quelques pluies sur le nord, le centre et localement le sud.

Le vent sera de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; fort de 40 à 60 km/h près des côtes et le sud avec phénomènes locaux de sable.