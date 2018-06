Prévisions météo pour dimanche 10 juin

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce dimanche 10 juin 2018, le temps sera caractérisé par quelques nuages sur le nord et le centre et temps partiellement voilé à parfois nuageux sur le sud avec orages et pluie isolés.

Vent de Sud-est assez fort de 40 à 50 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer agitée sur le nord et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures maximales comprises entre 31 et 36°C sur les régions côtières Est, entre 36 et 41°C ailleurs et atteignant localement 43°C sur le sud avec coups locaux de sirocco.