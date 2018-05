Prévisions météo pour Dimanche 13 Mai 2018

Pour ce dimanche 13 mai 2018, les services de l'Institut national de la météorologie prévoientt des passages nuageux sur la plupart des régions seront progressivement abondants sur les régions du nord et du centre avec pluies et orages isolés.

-Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis tournant progressivement de secteur Nord et se renforçant en fin de journée près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et atteignant 60 km/h.

-Mer peu agitée à agitée, puis très agitée en cours de nuit .

-Températures maximales seront comprises entre 22 et 27°C sur le nord, les hauteurs et les régions côtières , entre 28 et 33°C sur les autres régions et relativement en hausse sur le sud variant entre 32 et 37°C.