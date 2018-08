Prévisions météo pour dimanche 19 août

Pour dimanche 19 août 2018, l’Institut national de la Météorologie prévoit un temps parfois nuageux sur la plupart des régions avec pluies isolées et temporairement orageuses, ces pluies seront localement intenses sur le nord et le centre.

-Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud se renforçant en fin de journée de 30 à 40 km/h avec phénomène locaux de sable sur l'extrême sud et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

-Mer peu agitée.

-Températures maximales comprises entre 28et 33°C sur le nord, le centre et entre 34 et 38°C sur le sud.