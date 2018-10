Prévisions météo pour dimanche 7 octobre 2018

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie météorologiques pour ce dimanche 7 octobre 2018, le temps sera localement brumeux le matin puis des passages nuageux sur le nord et le centre et temps partiellement voilé sur le sud.

-Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Ouest sur le centre et le sud ;assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes Est et faible à modéré de 10 à 25 km/h ailleurs.

- Mer agitée sur les côtes Est et peu agitée sur le nord.

-Températures en hausse relative et les maximales comprises entre 26 et 31 °C sur le nord et les hauteurs, entre 29 et 34 °C ailleurs.