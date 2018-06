Prévisions météo pour jeudi 14 juin 2018

Voici les prévisions météorologiques pour ce jeudi 14 juin 2018, selon le site officiel de l’Institut National de la Météorologie (INM).

-Des passages nuageux seront parfois abondants sur le nord avec pluies localement orageuses sur l'extrême nord.

-Temps peu nuageux sur le centre et le sud, les nuages seront progressivement abondants en fin de journée.

-Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h à l'intérieur du pays.

- Mer tés agitée sauf dans le golfe de Gabes, elle sera agitée.

-Températures maximales comprises entre 23 et 28 °C sur le nord, les hauteurs et entre 24 et 29°C ailleurs et atteignant 38°C sur l'extrême sud.