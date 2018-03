Prévisions météo pour jeudi 1er mars 2018

En cette première journée de mars, le ciel sera partiellement voilé sur la plupart des régions pour jeudi 1er mars 2018, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Le vent sera de secteur Sud assez fort à fort de 40 à 70 km/h avec phénomènes locaux de sable .

La mer sera forte tandis que les températures seront en hausse remarquable et les maximales seront comprises entre 24 et 28°C sur le nord et le centre et voisines de 22 sur les hauteurs et entre 28 et 32°C sur le sud.