Prévisions météo pour jeudi 29 mars

La météo prévoit, pour ce jeudi 29 mars 2018, l’apparition de brumes locales le matin dans les basses terres et les zones adjacentes aux barrages et aux vallées puis temps généralement peu nuageux à partiellement voilé.

Le vent sera de secteur Sud assez fort de 40 à 50 km/h près des côtes Est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

La mer sera agitée, selon les provisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Les températures seront en hausse et les maximales seront comprises entre 22 et 26°C sur le nord et les hauteurs ouest et entre 27 et 32°C ailleurs.