Des bancs locaux de brume et de brouillard seront observés le matin puis temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, ces nuages seront progressivement abondants l'après-midi sur le nord et le centre avec pluies isolées.

-Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h et se renforçant relativement en fin de journée près des côtes et atteignant 40 km/h.

- Mer peu agitée à agitée.