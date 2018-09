Prévisions météo pour lundi 17 Septembre 2018

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le ciel sera, ce lundi 17 septembre 2018, partiellement voilé à progressivement nuageux l’après-midi sur le nord et le centre avec pluies et orages isolés.

-Vent de secteur Sud puis tournant l’après-midi de secteur Nord sur le nord et le centre, de secteur Est sur le Sud ; faible à modéré de 15 à 30 km/h, se renforçant relativement sur le golfe de Hammamet et atteignant 35 km/h et dépassant temporairement 60 sous orages.

- Mer peu agitée à agitée dans le golfe de Hammamet.

-Températures maximales comprises entre 30 et 35°C sur les régions côtières les hauteurs et entre 33 et 37°C sur le reste du pays.