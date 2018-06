Prévisions météo pour mardi 05 Juin 2018

Les servcies de l'Institut national de la météorolgie prévoientt, pour ce mardi 05 juin 2018, des passages nuageux squi seront progressivement abondants l'après-midi sur les hauteurs ouest avec pluies isolées.

-Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud; assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes Est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

-Mer houleuse.

-Températures maximales comprises entre 25 et 30°C sur les régions côtières et les hauteurs, entre 31 et 36°C ailleurs et atteignant 39°C sur l'extrême sud.