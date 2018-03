Prévisions météo pour mardi 13 mars

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient, pour mardi 13 mars, des passages nuageux feront leur apparition sur la plupart des régions devenant plus abondants sur le nord.

Le vent sera de secteur Ouest assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

La mer sera très agitée à agitée sur le nord et agitée à peu agitée ailleurs, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 17 et 21°C sur le nord et les hauteurs et entre 22 et 27°C ailleurs.