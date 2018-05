Prévisions météo pour mardi 1er mai 2018

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps sera, ce mardi 1er mai 2018, passagèrement nuageux à progressivement abondants avec cellules orageuses accompagnées de pluies temporairement orageuses et plus importantes sur le nord et le centre en fin de journée et en cours de nuit.

Des chutes de grêle seront probablement observées.

Vent de secteur Est sur le nord et le centre et de secteur Sud sur le sud; assez fort à fort de 40 à 60 km/h et dépassant 100 km/h en rafales l'après-midi avec phénomènes de sable sur le sud.

Mer très agitée à forte.

Températures maximales comprises entre 24 et 30°C sur le nord et le centre et entre 32 et 38°C sur le sud.