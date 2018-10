Prévisions météo pour mercredi 03 Octobre 2018

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce mercredi 03 octobre 2018, des nuages parfois abondants avec pluies isolées et temporairement orageuses feront leur apparition sur le nord, le centre et localement le sud, Les pluies seront intenses et en quantités localement importantes en fin de journée et en cours de nuit sur l'extrême nord avec chutes de grêle par endroits.

-Vent de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant en fin du journée près des côtes nord et dépassant temporairement 80 km/h sous orages.

- Mer agitée à très agitée sur les côtes nord et peu agitée ailleurs.

-Températures maximales comprises entre 18 et 23°C sur le nord et le centre et voisines de 16°C sur les hauteurs, entre 23 et 27°C sur le sud. Prévisions pour Mercredi 03 Octobre 2018