- Vent fort surtout sur les régions côtières

-Des passages nuageux devenant parfois abondants sur le nord avec quelques pluies locales.

-Vent de secteur Ouest fort de 60 à 80 km/h prés des côtes et assez fort à fort de 40 à 60 km/h ailleurs.

-Mer forte à grosse sur le nord et très agitée à forte ailleurs.

-Températures maximales comprises généralement entre 16 et 21°C et voisines de 14°C sur les hauteurs ouest.