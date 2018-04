Prévisions pour Dimanche 29 Avril 2018

Quelques nuages sur la plupart des régions seront plus abondants sur les hauteurs ouest l'après midi avec orages isolés accompagnés par des pluies locales en fin de journée de damanche 29 avril 2018.

-Vent de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h puis tournant de secteur Nord l'après-midi sur le nord et le centre et il sera assez fort de 30 à 45 km/h, atteignant 60 près des côtes et dépassant temporairement 80 km/h sous orages.

-Mer houleuse à très agitée.

-Températures maximales comprises entre 27 et 31°C sur le nord et le centre, entre 29 et 33°C sur le sud.