Projet de loi des congés de maternité et de paternité :14 semaines pour les mères et 15 jours pour les pères

Le projet de loi relatif aux congés de maternité et de paternité sera bientôt présenté au Conseil des ministres», a déclaré à l’agence TAP, Samia Doula, chargée de mission au ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance.

Elle a indiqué que ce projet de loi a été transmis à la présidence du gouvernement et sera bientôt présenté au Conseil des ministres pour être ensuite examiné par l’Assemblée des représentants du peuple.

Selon Doula, ce projet de loi portera le congé de maternité à 14 semaines dans les secteurs public et privé contre environ 10 semaines dans le secteur public et un mois dans le secteur privé actuellement.

Ce même texte prévoit un congé de paternité de 15 jours contre deux jours seulement, actuellement.

Samia Doula a ajouté que l’élaboration de ce projet de loi vise à adapter la loi tunisienne aux normes internationales, notamment la convention 183 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative à la protection de la maternité, et ce, en concrétisation du contenu de la nouvelle Constitution tunisienne qui stipule le respect des droits de l’Homme conformément aux normes internationales.

«La loi actuelle est aussi discriminatoire entre les employées des secteurs public et privé, d’où l’impératif d’œuvrer en vue de garantir l’égalité des chances entre tous les travailleurs», a-t-elle dit.

La responsable a ajouté que le projet de loi prévoit, également, de porter le droit à l’heure d’allaitement à 12 mois dans les secteurs public et privé contre 9 mois, actuellement, dans le secteur public et 6 mois dans le secteur privé.