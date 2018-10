Dans le cadre de l’élaboration et la gestion de projets participants au développement de la région du Kef, l'Association Culture et développement « ACD » mène le projet « Siccaveneria ».

« Siccaveneria » pour rappeler l’ancien nom romain de la région du Kef, la ville ou le camp de Vénus, déesse de la beauté et de l’amour.

Ce projet soutenu par « Tfanen-Tunisie créative », a pour objectif de booster l’attractivité de la région du Kef, la promotion de son potentiel touristique et culturel ainsi que la digitalisation de son patrimoine matériel et immatériel.

Pour ce faire, le projet Siccaveneria s’appuie sur de nombreuses activités telles que :

La mise en place d’un label régional, « Siccaveneria Land of love and Art »

Le but étant de renforcer la coordination entre les maillons de la chaîne de valeur constituée par les différents acteurs économiques de la région : opérateurs culturels, artisans, hôteliers, agriculteurs…

Cette opération pourrait, à terme, influer sur le développement de l’économie locale des secteurs clés de la région du Kef et de l’offre de tourisme écologique et culturel de la région.

La promotion des sites historiques emblématiques de la région du Kef

Le site de la table de Jugurtha sera mis en avant par le biais d’un colloque organisé autour de la table de Jugurtha « Potentiel et perspectives de développement » à Kalaat Senan le 20 Octobre.

La réalisation de vidéos, photos et spots, le traçage de circuits touristiques sont autant d’actions qui rythmeront ce volet.

L’organisation d’un séminaire sur le potentiel et l’attractivité de la région du Kef et la richesse de son patrimoine

Ce séminaire, qui aura lieu les 24 et 25 novembre, aura pour objet d’inciter les acteurs des différents secteurs à investir au Kef.

La labellisation des produits locaux et de terroir « SiccaveneriaDelight/Relax »

Ce volet aura pour objectif la labellisation et l’accompagnement des producteurs locaux en leur offrant des solutions/formations pour un système plus efficient de distri­bution, de conditionnement et de communication autour de leurs produits.

La promotion et la valorisation du patrimoine des expressions artistiques du Kef et le renforcement de la pluralité de sa mémoire artistique.

Ce volet se décline en deux axes. Un premier portant sur la formation et l’accompagnement des professionnels du secteur culturel dans les différents évènements de la région du Kef.

Le deuxième sur l’élaboration de résidences artistiques favorisant à la fois le cachet authentique de la musique du Kef ainsi que le métissage artistique multigenres.

L’objectif n’est autre que d’assurer la conservation, la pérennité et la diffusion du patrimoine artistique de la ville du Kef.

Le produit des résidences fera office de spectacles au sein de la cinquième édition du festival « Sicca Jazz » du 19 au 23 Mars 2019.

La digitalisation de toutes ces actions

Toutes ces activités vont être digitalisées dans un site web «Siccaveneria.com » de promotion et de marketing de la région du Kef développant l’image touristique, la notoriété et l’attractivité du territoire.

Association Culture et développement/ Tfanen Tunisie créative

Régions concernées : Le Kef et toutes ses délégations

Domaines concernés : Marketing territorial, Economie locale, Valorisation de patrimoine, secteur du tourisme, industrie créative, développement territorial

Equipe Siccaveneria :

Directeur de projet : Ramzi Jebabli,

Chef de projet : Amira Feriani,

Coordinateurs de projet : Wafa Ghanem, Yosra Blali