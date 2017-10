Qualifiée de « stalinienne » par un ancien ministre, la Cité de la culture prend forme

Qualifié de « stalinien, esthétiquement ennuyeux » par un certain Ezzeddine Bachaouch qui a débarqué au ministère de la culture ministre le 17 janvier 2011 dans le premier gouvernement de Mohamed Ghannouchi, le projet de la cité de la culture est presque fin prêt. Bachaouach qui, avant de quitter le ministère en décembre de la même année, s’est emparé de la prestigieuse municipalité de Carthage, a décidé d’arrêter les travaux, ce qui a causé d’énormes pertes de temps et d’argent. Les ministres successifs n’ont pratiquement rien fait pour dépoussiérer le dossier et enger de nouveau les travaux de construction de la cité. Et ce n’est qu’en mars 2016 que le chef du gouvernement Habib Essid donne le coup d’envoi des travaux qui devraient prendre fin en 2018.

Son successeur Youssef Chahed n’a pas manqué de suivre de très près l’achèvement des travaux de ce mégaprojet. Le ministre des affaires culturelles Mohamed Zine El Abidne qui été à l’époque chef du projet, a mis les bouchées doubles pour que les délais impartis soient respectés.

Au cours de sa visite, s’est rendu ce vendredi 20 octobre 2017 à la Cité de la Culture, Chahed a annoncé que « les travaux ont avancé à hauteur de 80% et que l’inauguration officielle aura lieu le 28 février 2018 ».

Ce projet a été conçu en 1999 par le groupement d'architectes composé par Riadh Bahri, Mohamed Salah Zlaoui et Foued El Euch. Il s’étend sur plus de 13 hectares situé en plein centre-ville, à l’emplacement de l'ancienne Foire internationale de Tunis sur l’avenue Mohamed VI. Les travaux, entamés en 2003 et interrompus à multiples reprises, devraient s'achever en 2017. Cette gigantesque cité, comprend notamment une salle d’opéra, pouvant accueillir 1800 spectateurs. Sept espaces de production culturelle, des salles d’exposition, des espaces commerciaux, une bibliothèque numérique et un musée d’art contemporain. Le coût global des investissements a atteint les 125 MDT, et ce sont des investissements purement tunisiens.

