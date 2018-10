Quand Brigitte Macron passe un savon à son mari de président

Brigitte Macron a décidé de rappeler son illustre mari à l'ordre et ce n'est pas passé inaperçu... Un membre de la sécurité rapporte ce qu'il a entendu il y a quelques jours dans les couloirs de l'Elysée. La première dame a en effet passé un véritable savon au président de la République.

Il faut dire que depuis quelques mois, rien ne va plus pour Emmanuel Macron. Tout a commencé avec l'affaire Benalla. Le collaborateur du président qui a été filmé en train de frapper un manifestant lors d'un mouvement social en mai dernier, a fini par être destitué de ses fonctions après un scandale qui a vivement écorché l'image lisse du président. Déjà affaibli, Emmanuel Macron a dû faire face aux démissions simultanées de Nicolas Hulot et Laura Flessel, respectivement ministres de l'écologie et des sports….

Et alors que tous ses ministres se font la malle, Emmanuel Macron n'a trouvé de mieux que de faire la Une des médias à cause d'une nouvelle frasque survenue alors qu'il se trouvait en voyage aux Antilles... Des évènements qui ont conduit à la chute de sa cote de popularité.

Pour Brigitte Macron s'en est trop ! Son mari ne semble pas comprendre qu'il est temps de se reprendre et qu'il temps de redorer son image au plus vite. Très impliquée dans ses choix, elle n'a donc pas hésité à lui passer un savon. Selon un membre du GSPR, Groupe de sécurité de la présidence de la République, cité par le journaliste Frédéric Helbert (ex-Europe 1 et BFM TV), Brigitte Macron aurait également flanqué une « déculottée » au président.

Source : Public