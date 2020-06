Quand la députée Saida Ounissi tourne en dérision les réponses du ministre des affaires étrangères !

Le coup de gueule du ministre des affaires étrangères Noureddine Erray au cours de son audition devant la commission des droits de l’homme et des libertés de l’ARP, a été diversement appréciée par les députés présents. Le ministre s’est, en effet, plaint de l’encadrement défaillant des Tunisiens à l’étranger, déclarant que ce dossier ne fait pas partie des prérogatives de son ministère. La seule fois où ce dossier a été rattaché à son département était en 2016 avec la création le 27 Août d’un secrétariat d’état auprès du ministre des affaires étrangères chargé de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger. Mais il a été supprimé une année plus tard, le 06 septembre 2017, pour insuffisance de résultats.

Les raisons sont surtout d’ordre structurel. Depuis les premières années de l’indépendance, ce dossier a été confié au ministère des affaires sociales, à travers ses attachés sociaux affectés auprès des ambassades et des consulats tunisiens à l’étranger, avec pour mission « la collecte et l’analyse des données relatives à la communauté tunisienne dans sa zone d’affectation, en vue de concevoir une stratégie adaptée. Leur rôle « consiste en premier lieu à préserver les droits des citoyennes et des citoyens tunisiens dans leurs pays de résidence. »

En Juin 1988, a été créé l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) avec a été créé en juin 1988 (Art.14 loi n° 60-88 du 2 juin 1988). Il a pour « mission générale d’offrir des services aux Tunisiens résidents à l’étranger : services administratifs, médiation sociale et interculturelle, activités éducatives et animation culturelle, accompagnement des changements de situation ».

Or, la déclaration d’Erray à propos des Tunisiens à l’étranger n’a pas plu à Saida Ounissi, la députée d’Ennahdha qui a été élue dans la circonscription de France 1. L’ancienne ministre de l’emploi et de la formation professionnelle s’est fendue d’un statut pour épingler Erray. Elle a récapitulé ses réponses, les tournant, parfois, en dérision, parlant de maladresse. « A la fin de l’audition, sentant peut être la maladresse de ses propos en début de séance : « Je suis le ministre de la communauté أنا وزير الجالية. »

Que la députée ne soit pas convaincue des réponses du ministre, c’est son droit. Qu’elle défende les intérêts de ses électeurs, c’te son devoir. Toutefois, elle aurait pu demander plus d’explications au ministre sans aller à émettre des jugements de valeur ni à étaler les divergences sen public. En tant qu’ancienne ministre a-t-elle oublié ce principe d’obligation de réserve ?