Quand le directeur général du CNI apprend son limogeage par « médias interposés »

Dans une longue lettre publiée dans Directinfo, le désormais ex-directeur général du Centre national d’informatique(CNI) Adel Bouhoula, explique les probables raisons qui auraient été derrière son limogeage surprise qu’il a appris « par médias interposés ».

Il a notamment, écrit, que cela est dû «peut-être à cause de ma proposition d’éloigner les employés ayant une appartenance politique déclarée de la gestion directe des applications manipulant des données sensibles. Non pas que je doute de leurs impartialité et intégrité mais afin de les protéger en cas de problèmes et afin de préserver la crédibilité du centre. Ce dernier critère doit être à mon sens la valeur intrinsèque de l’entreprise.

Peut-être à cause du service d’édition de l’extrait de naissance en ligne qui n’a pas été déployé le 16 avril 2018 tel annoncé par le chef du gouvernement le 28 mars 2018. En effet, un prototype a été développé et présenté par le CNI; mais le Ministère a adressé un traitement d’indifférence aux employés du CNI en passant leurs efforts dans le développement du prototype sous silence dans le communiqué officiel. En plus, l’annonce, suite au conseil stratégique de l’économie numérique le 29 mars 2018, de l’accélération de la création de l’agence du développement du numérique (ADN), a créé une atmosphère d’indignation et de protestation parmi la grande majorité des employés du centre qui croient que les objectifs de l’ADN se croisent avec ceux du CNI ».

https://directinfo.webmanagercenter.com/2018/05/17/pourquoi-adel-bouhoul...