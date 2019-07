Quand l’entraineur du Sénégal dédie la victoire de son équipe à Alain Giresse !

Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a dédié sa victoire contre la Tunisie (1-0, a. p.) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations à son adversaire du soir Alain Giresse, sélectionneur de la Tunisie et anciennement à la tête des Lions de la Téranga. Aliou Cissé :« C'est une fierté. Ça faisait dix-sept ans qu'on n'était pas arrivés à ce niveau, depuis ma génération en 2002(défaite 3-2 aux t.a.b. contre le Cameroun). Je félicite Alain (Giresse, l'actuel sélectionneur de la Tunisie et ancien technicien du Sénégal) car il m'a légué un groupe et il m'a permis de mieux le connaître. On a eu de longues discussions. Cette qualification est aussi pour lui, car il a fait un bon boulot au Sénégal. Il fait partie aussi de ce travail-là. (Sur le scénario du match) C'est le charme du foot, cette excitation. C'est indécis, on ne maîtrise rien du tout. Le match a été incroyable, ça restera dans les annales du foot africain. »

Source: l'Equipe