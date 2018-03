Que fait Rached Ghannouchi chez Noureddine Tabboubi ?

Les tractations continuent entre les principaux acteurs de la scène nationale. Après l’appel de son mouvement « à respecter les résultats des élections de 2014 et l’équipe au pouvoir qui est en issue jusqu’à la tenue des prochaines élections », le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi s’est rendu, dans l'après-midi de jeudi 15 mars, chez le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi. Selon les communiqués laconiques publiés par la centrale syndicale et Ennahdha, les deux hommes se sont concertés sur la situation politique, économique et sociale et les moyens de sortir de la crise.

La position d’Ennahdha exprimé à l’issue de la réunion de son bureau exécutif jeudi 15 mars diverge de celle de la centrale syndicale. Le mouvement est contre un changement du gouvernement qui, selon le communiqué « devrait être consolidée par un dialogue national pour préserver l’unité nationale ». Il a, également, appelé « tous les acteurs de la scène nationale à préserver la stabilité du gouvernement et à le tenir à l’écart de tout ce qui risque d’entraver son fonctionnement ou de perturber les négociations en cours avec les institutions financières internationales, surtout que la Tunisie s’apprête à sortir au marché international pour mobiliser les ressources nécessaires afin de combler le déficit budgétaire ».

Par contre, l’UGTT dont l’évaluation de l’action du gouvernement est négative, revendique un changement en profondeur et a même ciblé certains ministres dont ceux d’Ennahdha.

Rached Ghannouchi arrivera-t-il à tempérer l’ardeur de Noureddine Tabboubi ?