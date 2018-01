La météo prévoit pour ce vendredi 26 janvier 2018 un temps caractérisé par des passages nuageux qui seront plus abondants sur le nord et les côtes Est.

Vent de secteur Nord puis tournant de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h.

Mer houleuse sur le nord et très agitée à houleuse ailleurs.

Températures maximales comprises entre 16 et 20°C et voisines de 14°c sur les hauteurs Ouest.