Quelle ceinture politique pour Elyes Fakhfakh?

Le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh a entamé les consultations avec les chefs des partis politiques et des groupes parlementaires qu’il a reçus hier à dar Dhiafa en vue de la formation de son gouvernement. En attendant sa conférence de presse prévue pour ce vendredi 24 janvier, il a déjà annoncé la couleur en excluant dès le départ le parti Qalb Tounes et son président Nabil Karoui de ces consultations. Il s’agit d’un retour à l’initiative du président de la république Kais Saied qui avait réuni les chefs des quatre partis Ennahdha, le Courant démocrate, le mouvement Achaab et Tahya Tounes pour les exhorter à former une coalition gouvernementale ensemble. Mais la réunion avait achoppé et suite à cela Habib Jemli avait annoncé sa décision de former un gouvernement de compétences indépendantes de tous les partis. La plupart des observateurs voient dans cette exclusion la main de Carthage.

Toutefois, Elyes Fakhkfak cherche à s’assurer un soutien plus large en associant des petits partis dont il a reçu les présidents. Il s’agit de Nidaa Tounes qui compte trois députés, Al Badil, trois députés également, le Parti républicain, trois députés et Afelk Tounes deux députés. Ainsi il pourra avoir une ceinture politique composée de huit partis qui seront tous représentés par des dirigeants de premier rang.