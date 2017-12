Une cinquantaine de chefs d’état et de gouvernement, dont le président Béji Caid Essebsi, sont attendus à Paris mardi pour tenter d'accélérer une action climatique encore très insuffisante et ce deux ans jour pour jour après l'adoption du plan climat mondial à la COP21, pacte historique contre le réchauffement de la planète. Proposé par la France après l'annonce par le président américain Donald Trump du retrait de son pays de l'accord, ce sommet « One Planet Summit », co-organisé avec l’ONU et la Banque mondiale, sera consacré au sujet clé du financement : comment orienter la finance mondiale vers les investissements verts, et notamment soutenir les pays du Sud. Sont aussi attendus de grands acteurs mondiaux de la finance publique et privée, des ONG, et l’acteur américain Leonardo Dicaprio actif militant écologiste. C'est « fêter un anniversaire par la preuve », avec un sommet « pragmatique et concret », mais « pas une conférence de donateurs », dit le gouvernement français.

En 2015, la communauté internationale s'est engagée à agir pour contenir le mercure sous le seuil critique de + 2 °C par rapport à l'ère pré-industrielle, mais les engagements nationaux pris entraînent toujours le monde au-delà de 3 °C. Beaucoup sont en outre conditionnés à la mise en place de financements. L'initiative New Climate Economy estime à 90 000 milliards de dollars d'ici à 2030 les besoins mondiaux en infrastructures durables. S'ils sont bien placés, ces investissements représenteraient à peine 5 % de plus que ce qui serait réalisé de toute façon. D'où l'importance de réorienter les capitaux. Les pays du Nord ont promis de porter à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 leurs financements climat aux pays du Sud, qui réclament des assurances que la promesse sera tenue, en particulier pour pouvoir s'adapter aux impacts des dérèglements (digues, surélévation des habitats, système d'alerte météo, etc.).

Source AFP