Qui arrêtera les agressions contre le personnel médical ?

Depuis un certain temps, on semble, malheureusement, s’habituer aux agressions contre le personnel médical à la destruction des équipements dans les hôpitaux par des hordes sauvages. Entre samedi et dimanche deux hôpitaux ont fait l’objet d’attaques de la part d’individus étrangers aux établissements. Ce dimanche matin, deux quidams en état d'ivresse ont agressé violemment un agent de sécurité de l'hôpital universitaire de Sahloul de Sousse lors de leur visite à un ami qui a été admis au service de réanimation après avoir été poignardé lors d'une rixe. Le personnel médical et paramédical qui est intervenu pour secourir l’agent ont, à leur tour été agressé. Un médecin et un infirmier ont été gravement blessés au niveau de la main et de la jambe.

Même scène de violence, samedi soir, dans l’hôpital local de Bouhajla dans le gouvernorat de Kairouan où suite à une bagarre au cours d’un mariage, de personnes blessées y ont été admises. Les membres des familles concernées ont continué leur rixe dans l’enceinte de l’hôpital. Le personnel médical a été agressé et des façades en verre et des équipements médicaux ont également été détruits lors d'une rixe entre deux groupes d'individus à l'intérieur de l'établissement sanitaire.

L'affrontement a semé la panique parmi les infirmiers qui ont préféré quitter les lieux avant l'intervention des unités sécuritaires.