A qui est destiné le matériel militaire arraisonné au port de Sfax ?

Le bateau battant pavillon panaméen en provenance de Russie arraisonné depuis le 16 février à Sfax suscite plusieurs interrogations. Accosté au port pour la réparation d’une avarie avant de continuer son chemin vers le Cameroun, il a été inspecté par les services de la douane tunisienne qui ont découvert tout un arsenal militaire. Il s’agit de bulldozers, d’ambulances, de camions citernes, de voitures blindées, de véhicules de transport de militaires, de générateurs électriques, d’uniformes militaires et d’appareils de communication radio et satellite en plus de 24 conteneurs scellés.

L’Armée nationale qui a inspecté les équipements saisis par les douanes tunisiennes, suite à cette fouille, suppose que ces équipements sont destinés à un camp militaire appartenant à une armée irrégulière, fait savoir, lundi, à l’agence TAP, le porte-parole de la direction générale des douanes, Haythem Zaned.

L’affaire a été transférée au Pôle judiciaire antiterroriste, à Tunis, pour la suite de l’enquête.

Le matériel militaire est-il destiné Cameroun où des milices très actives ont tendance à se radicaliser ? Ou plutôt aux régions du Sahel libyen devenues très accessibles aux groupes terroristes ? Ou encore au général Khalifa Hafter ? Et quelles sont les connexions dans cette affaire ?