Qui est le chef terroriste Mourad Chaieb abattu par les unités de la garde nationale ?

Considéré comme le chef du groupe terroriste Katibet Okba Ibnou Nafaa, dont les membres sont retranchés sur les hauteurs du Mont Sammama, Chaâmbi à Kasserine et Mont Ouergha au Kef, Mourad Chaieb qui a été abattu, hier, par les unités spéciales de la garde nationale près de Kasserine, est recherché en Algérie sur fond de son implication dans des affaires terroristes depuis 1992. Il avait rejoint Katibet Okba Ibn Nafaâ, groupe affilié à l’AQMI en 2012, sous le commandement de son frère, Khaled Chaieb, alias Lokmane Abou Sakhr.

Selon Mosaïque FM, Mourad Chaieb a participé à plusieurs opérations terroristes dont celles de Henchir Tala en 2013 et 2014 et à des attentats ayant pris pour cibles des unités sécuritaires et militaires. Il a avait également rejoint Katibet Jond Al Khilafa relevant le groupe terroriste de Daesh opérant aux Mont Mghila et Salloum.