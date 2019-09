Qui est Salwa Smaoui l’épouse de Nabil Karoui devenue la coqueluche des internautes?

Absent malgré lui, étant en prison depuis le 23 août dernier en vertu d’un mandat de dépôt émis par la chambre d’accusation, le candidat à l’élection présidentielle Nabil Karoui s’est fait remplacer par sa femme Salwa Smaoui à l’ouverture de la campagne électorale dans la soirée de lundi 02 septembre à Gafsa dont elle est originaire. D’où le choix de cette ville pour le lancement la campagne.

Prenant la parole devant un grand nombre de militants du parti 9alb Tounes, l’épouse Karoui a séduit par son langage simple et ses messages ciblés à l’adresse de son mari, de ses supporters et des électeurs dont la plupart ont découvert pour la première fois cette dame.

Originaire de Gafsa, son père travaillait à la Compagnie des phosphates de Gafsa, Salwa Smaoui surnommé « boss de l’informatique », a poursuivi des études d’ingénierie industrielle dans des universités américaines, vnat de renter en Tunisie pour intégrer Canal Horizons Tunisie. Puis elle a rejoint Alcatel et a lancé Fono pour le groupe Loukil et fonde Noor, une filiale du groupe Karoui & Karoui spécialisée dans les services interactifs (notamment le vote par SMS lors des jeux télévisés), avant de prendre, en 2004, la direction de Microsoft Tunisie où elle a passé cinq ans. En 2005 Microsoft lance avec l’Observatoire national de la jeunesse et en partenariat avec l’UNESCO le centre le Centre InfoYouth, un centre régional de technologie communautaire pour l’Afrique du Nord, conçu pour fournir aux jeunes un accès, et la formation professionnelle dans les technologies de l'information (TI). L’ouverture a eu lieu pendant la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), en novembre 2005.

En septembre 2011, elle est nommée directrice générale Advertising & Online de Microsoft pour l’Afrique et le Moyen-Orient. Elle est chargée de développer la publicité en ligne à travers les différentes solutions proposées par le groupe, dont MSN, Bing, Xbox Live ou Windows Phone.

