Qui à la tête de l'Isie, l'enseignant universitaire ou l'huissier de justice?

L’ARP tiendra ce mardi 26 septembre à partir de 15h00 une deuxième séance plénière extraordinaire pour élire le président de l’instance supérieure indépendante des élections.

Au cours de la séance d’hier, aucun des six candidats en lice n’a obtenu le nombre de voix requises (109) pour succéder à Chafik Sarsar qui a démissionné de son poste le 10 mai dernier. Ce qui a nécessité un second tour entre les deux candidats arrivés en tête, à savoir Anis Jarbouii avec 78 voix et Nabil Baffoun avec 76 voix. Le vice-président de l’Isie par intérim Anouar Ben Hassen n’a obtenu aucune voix tout comme Abil Azzouz et Farouk Buaskar, tandis que Mohamed Mansri a obtenu trois voix seulement.

Les groupes parlementaires ne sont pas arrivés à s’entendre sur un seul candidat. Nidaa Tounes soutient Anis Jarbouii, enseignant universitaire au CV bien garni et qui vient d’être élu membre de l’Isie, alors qu’Ennahdha soutient l’huissier de justice Nabil Baffoun, le plus ancien membre de l’Instance.

Ce matin, la commission des compromis va se réunir pour tenter de trouver un terrain d’entente avant l’ouverture de la plénière. Sinon, ce serait le blocage total.

Il est à rappeler que « le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et les membres du conseil perçoivent des salaires imputés sur le budget de l’Instance. Ils sont indexés sur le salaire d'un ministre pour le président » qui bénéfice d’autres avantages dont notamment une voiture de fonction et 500 litres de carburant. Alors que les membres perçoivent chacun un salaire mensuel de 3.600 dinars nets en plus d’une voiture de fonction et 360 litres de carburants. On comprend donc que six membres sur neuf se sont portés candidats à la présidence.

B.O