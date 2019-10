A qui Nabil Karoui doit-il sa libération ?

A peine a-t-il quitté la prison de Mornaguia, peu avant 20 heures de mercredi 09 octobre, Nabil Karoui a pris la direction du siège de son parti au Lac où il a tenu une réunion avec les membres du bureau politique de son parti 9alb Tounes et l’équipe de sa campagne. Après avoir remercié les cadres et les militants du parti pour leur dévouement et leur engagement, il a tenu à les rassurer sur trois choses essentielles. D’abord sa libération, il la doit à des magistrats honnêtes, dignes, compétents et totalement indépendants qui ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi et à la détermination de son comité de défense. Aucun deal avec qui que ce soit, ni avec le chef du gouvernement, ni avec le président du mouvement Ennahdha.

Karoui a également réitéré sa décision de ne pas s’allier avec le mouvement de Rached Ghannouchi, préférant rester dans l’opposition.

La troisième chose sur laquelle il a insisté c’est de battre campagne pour gagner l’élection présidentielle.