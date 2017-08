Rached Gahnnouchi chez Noureddine Tabboubi

Le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi s’est entretenu ce jeudi avec le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannocuhi. Selon un communiqué laconique publié sur la page Facebook de la centrale syndicale, l’entretien a porté sur la situation économique et sociale du pays.

Il est à rappeler que Ghannouchi a appelé au cours de son interview diffusée par la chaine Nessma TV à l’organisation d’un dialogue national autour des questions sociales et économiques. Son appel relayé par son allié Hafedh Caid Essebsi le directeur exécutif de Nidaa Tounes, a été qualifié par Sami Tahri le porte-parole de l’UGTT de « manœuvre politique dangereuse, qui peut mener à une nouvelle crise politique ». Sachant que, selon Tahri, « le dialogue social a été institutionnalisé par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) il y a plus d’un mois à travers la création d’un Conseil national du dialogue social qui sera constitué de trois parties : le gouvernement, l’UGTT (centrale syndicale) et l’UTICA (patronat). Il considère, donc, qu’il n’y a aucune utilité à dialoguer hors de ce cadre ».