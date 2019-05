Rached Ghannouchi en France à l'invitation des autorités du pays

Le président d’Ennahdha Rached Ghannouchi entame à partir de ce mardi 14 mai, une visite en France d'une durée d'environ une semaine. Selon Mosaïque FM, il est invité par les autorités françaises et il conduira une importante délégation de son mouvement. Ghannouchi s'entretiendra avec de hauts responsables de l'Etat français et tiendra des conférences dans plusieurs centres de recherches et d'études.

Il rencontrera également plusieurs Tunisiens résidents en France.