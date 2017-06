Rapport Cour des Comptes : recrutement de 73 morts et 36 bébés au ministère l’Education et de la Jeunesse

Le premier président de la Cour des comptes, Néji Guetari, a présenté, au cours d’une conférence de presse tenue jeudi 29 juin, le trentième rapport annuel. Composé de 27 chapitres, le rapport en plus de 900 pages, est le résultat des missions de contrôle effectuées auprès des institutions et des établissements publics.

Le rapport, par ailleurs accablant, a relevé plusieurs dépassements et malversations touchant à plus d’un domaine et d’un secteur. L’accent a été mis essentiellement sur les recrutements « abusifs » dans deux ministères, celui de l’Education et celui de la Jeunesse et Sport entre 2011 et 2015. Parmi ces dépassements on relève notamment :