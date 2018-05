Remaniement : Chahed serait maintenu à la tête du gouvernement

Les signataires du Document de Carthage se réuniront ce lundi 14 mai autour du président de la république Béji Caid Essebsi pour entériner la nouvelle feuille de route préparée par la commission des experts. Après plusieurs réunions, ces experts une centaine de priorités, mais ont décidé de soumettre la discussion de la restructuration et du profil de la prochaine équipe gouvernementale à la commission des présidents.

Les priorités concernent les volets économique, politique et sociale. Sans proposer des réformes majeures, la feuille de route contient des mesures urgentes faire face la crise.

Pour ce qui est du gouvernement, si l’UGTT et l’UTICA tiennent à infuser un sang neuf dans l’équipe avec la désignation de compétences non partisanes, Ennahdha et Nidaa Tounes ont un autre avis et proposent ne pas trop toucher à l’équipe actuelle.

Toutefois, ce qui est certain c’est que certains départements ministériels seront rassemblés et plusieurs secrétariats d’état seront supprimés. Le gouvernement Youssef Chahed est pléthorique et comprend 45 membres dont 15 secrétaires d’état en plus du chef du gouvernement.

Selon certaines sources bien informées, Youssef Chahed sera probablement maintenu à la tête du gouvernement, mais certains de ses proches pourraient les frais du remaniement.