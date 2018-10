 Remaniement ministériel : les départements qui seraient concernés

Le remaniement ministériel tant attendu et réclamé se précise et pourrait être annoncé dans les tous prochains jours. Le chef du gouvernement a déjà entamé les consultations avec les principales parties concernées pour s’assurer de leur soutien à l’ARP. Comptant sur environ 120 députés, après le ralliement du groupe Al Horra, Chahed aurait arrêté son choix : une équipe restreinte avec le regroupement de plusieurs départements et l’entrée de nouveaux visages dans le gouvernement. Des compétences non partisanes non concernées par les échéances. Ils seraient secondés par des ministres délégués ou de secrétaires d’état.

Aux dernières nouvelles, au moins neuf départements ministériels seraient concernés par le prochain remaniement et changeraient de titulaires. Ainsi, les départements qui seraient regroupés sont :

L’intérieur et les affaires locales, Les affaires sociales, la santé et l’emploi, Un grand ministère de l’économie regroupant les finances, le développement et l’investissement, L’industrie, le commerce et l’énergie, Le transport et le tourisme, L’éducation, la formation et l’enseignement supérieur, La culture et la jeunesse, Le sport, Les autres départements ne devaient pas être modifiés, mais pourraient changer de titulaires.

Il est évident que tout pourrait arriver d’ici là et que le remaniement toucherait d’autres départements.