Le chef du gouvernement Youssef Chahed semble, enfin, résolu d’apporter les retouches nécessaires à son équipe. Après le limogeage des ministres de l’éducation et de finances, Néji Jalloul et Lamia Zeribi, le 1er mai dernier, la démission du super ministre du développement régional, de l’investissement et de la coopération et ministres des finances par intérim, Fadhel Abdelkefi, a décidé de couper court à l’expectative et aux rumeurs, en entamant les consultations nécessaires, avant d’annoncer le remaniement. Après une évaluation du rendement des ministres et des secrétaires d’état, il a déjà en tête les noms des partants et des remplaçants. Il a entamé les consultations préliminaires en commençant par rencontrer le président de la république Béji Caid Essebsi qui a son mot à dire sur le remaniement. Chahed sait que sans le consentement du chef de l’Etat, son remaniement risque de ne pas passer étant donné les exigences des deux grands partis, Nidaa Tounes et Ennahdha. Le premier a déjà donné de la voix en exigeant un remaniement qui tiendrait compte de son poids réel en tant que premier parti issu des élections législatives d’octobre 2014 avec 86 députés, bien qu’il n’en compte plus qu’une soixantaine actuellement. Son directeur exécutif, Hafedh Caïd Essebsi, réclame «un remaniement en profondeur et une restructuration du gouvernement», car «contrairement à ce que veulent faire croire certains quant à la domination de Nida Tounès, on constate une pléthore de conseillers et de ministres qui n’appartiennent pas à Nida». Le second ne voit pas l’intérêt d’un large remaniement mais tient à garder sa mainmise sur les ministères à caractère économique et ne veut pas qu’on touche à ses ministres.

C’est pourquoi il a rencontré Hafedh Caid Essebsi le directeur exécutif de Nidaa Tounes et le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi. Et bien que rien n’ait filtré sur ces deux rencontres, Chahed leur aurait déjà révélé les noms des nouveaux venus et ceux des partants. Question de s’assurer leur soutien devant l’Assemblée des représentants du peuple. Auparavent, il s'est entretenu avec le secrétaire général de l'UGTT Noureddine Tabboubi, l'un de ses garnds soutiens.

Le remaniement, selon certaines sources ne va pas toucher un grands nombre de départements, cinq ou six dont les trois ministères vacants. Par contre plusieurs secrétariats d'Etat seraient supprimés.