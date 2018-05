Remise des Prix de Création lors de la clôture du Salon de la création artisanale

Sous l’égide du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, l’Office National de l’Artisanat vous invite à la Clôture de la 35ème édition du Salon de la Création Artisanale ainsi que la Remise des Prix des Concours de Création Artisanale, et ce vendredi 4 Mai 2018 a partir de 17 h au Parc des Expositions du Kram.

Les 3 concours de Création ont porté sur les thèmes de :

Concours National de Création de l’Art de Table

Concours National de Création des Articles de Cadeaux

Concours National des Etudiants et des Centres de Formation

La remise des Attestations du Concours National de l’Olympiade de l’Art de peinture sur Bois

Concours des Jeunes Promoteurs

La Cérémonie de Remise des Prix sera présidé par Mr Nabil Bziwech, Chef de Cabinet de la Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mr Faouzi Ben Halima, Directeur Général de l’Office National de l’Artisanat , Mr Sala Amemou , Président de la FENA et les membres de jury national des concours de création et les artisan et les entreprises artisanales participant aux différents concours.