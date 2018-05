Remise du Prix Fondation Rambourg pour l’Art et la Culture 2018, le 3 juin prochain

La Fondation Rambourg organise le 3 juin prochain la soirée de remise du Prix de la seconde édition du Prix Fondation Rambourg à l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des Arts “Beit al-Hikma”. Initié par la Fondation Rambourg en 2015 dans le but d’encourager les jeunes talents et la scène artistique émergente tunisienne,

le Prix Fondation Rambourg pour l’Art et la Culture vise à récompenser et encourager la créativité et l’innovation dans cinq catégories:

– Les Arts plastiques et visuels: Dessins, peintures, photos, vidéos, Urban Art

– L’écriture cinématographique, littéraire ou théâtrale

– Les spectacles vivants à savoir la danse, le cirque, l’art de la rue et le théâtre

– L’industrie culturelle et numérique: l’édition, la musique, la bande dessinée, les jeux vidéo, la mode et le design.

– L’Artisanat

Le prix sera accompagné d’une dotation financière de 20.000 dinars à un projet dans chacune des cinq catégories afin de permettre au lauréat de démarrer, poursuivre ou développer son projet.

Notons que depuis l’ouverture des candidatures pour l’édition 2018 du Prix Fondation Rambourg pour l’Art et la Culture en mai 2017, le site dédié au Prix a reçu près de 266 projets toutes catégories confondues.

Depuis sa création, la Fondation Rambourg a pour objectif de soutenir et de conduire toutes actions d’intérêt général dans les domaines de l’art, de la culture et de l’éducation en Tunisie. Ces actions de mécénat culturel et social œuvrent pour l’émancipation, l’égalité des chances et la cohésion sociale.

Plusieurs actions dans le domaine culturel ont été parrainées par la Fondation à l’instar du centre culturel de Jbel Semmama ou encore le financement du documentaire retraçant l’héritage musical de Hédi Jouini “The Man Behind The Microphone” de Claire Belhassine.