Réunion à Carthage: attachement au mécanisme du dialogue

Le président de la République Béji Caid Essebsi a présidé samedi une réunion à laquelle ont pris part le président du parlement Mohamed Ennaceur, le chef du gouvernement Youssef Chahed, le secrétaire général de l'UGTT Noureddine Tabboubi et le président de l'UTICA Samir Majoul.

La rencontre a permis de passer en revue la situation générale dans le pays, en particulier, les dossiers économiques, sociaux et politiques de l'heure.

Les participants ont souligné l'attachement au mécanisme du dialogue dans le cadre du Document de Carthage et la mise à jour des priorités. Ils ont insisté sur le besoin de se mettre d'accord sur des programmes pratiques et des mesures urgentes propres à améliorer la situation et rétablir la confiance des Tunisiens.

Les organisations signataires du Document de Carthage avaient convenu lors d'une réunion en date du 3 mars dernier au Palais de Carthage, sous la présidence de Caid Essebsi, de former une commission composée de deux représentants de chaque organisation et parti membre de ce mécanisme. La commission a pour mission l'examen des questions ayant trait aux réformes nécessaires à entreprendre et l'identification des priorités nationales.

La commission s'est réunie pour la première fois le 19 mars dernier.

Le Document de Carthage est un accord regroupant Nidaa Tounès, Ennahdha, Al Moubadara, Al Massar et l'Union patriotique libre. Des organisations nationales telles que l'Union générale tunisienne du travail, l'Union tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, l'Union tunisienne de l'Agriculture et de la pêche et l'Union nationale de la femme tunisienne y font également partie.