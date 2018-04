Réunion exceptionnelle du bureau de l’ARP en présence du chef du gouvernement

Le Bureau de l'Assemblée des Représentants du Peuple, tiendra mardi 3 avril courant, une réunion exceptionnelle en présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, a indiqué l’assesseur chargé de l’information et de la communication, à l’ARP, Mohamed Ben Souf, aujourd'hui dimanche à l'Agence TAP.

Ben Souf a précisé que cette réunion va porter essentiellement, sur la fixation des priorités législatives pour le gouvernement et le bureau de l'ARP, pour la prochaine période et la poursuite de l'action de contrôle exercée par l'Assemblée sur le gouvernement, à travers les questions orales et écrites adressées aux membres du gouvernement et les séances de dialogue et d'audition.